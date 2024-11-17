Саньоль: 5 лет назад Грузия была в дивизионе D, а сейчас сохраняет шансы подняться в A

Главный тренер сборной Вилли Саньоль прокомментировал ничью с Украиной (1:1) в 5-м туре Лиги наций 2024/25.

“Очень хорошо начали игру, но ошибка, допущенная в эпизоде ​​с голом Украины, заставила не так хорошо действовать последние 20 минут первого тайма. Мои футболисты сыграли на очень высоком уровне. Сейчас трудно анализировать сразу весь матч, но второй тайм был для нас одним из лучших за то время, что я возглавляю сборную. Я немного разочарован. Благодаря нашей игре после перерыва мы заслуживали большего. Однако мы совершили несколько ошибок, которые на таком уровне могут нанести много вреда", – подчеркнул Саньоль.

Также специалист отметил прогресс национальной команды.

“5 лет назад Грузия была в дивизионе D, затем поднялась в C, а сейчас перед последним туром дивизиона B сохраняет шансы подняться в A. Лига наций – молодой турнир, но даже если она будет существовать еще 30-40 лет, то я не думаю, что мы увидим команду, которая прыгнет с D в A за столь короткое время. У нас есть амбиции финишировать первыми в группе, мы попытаемся это сделать, но прежде всего мы должны говорить о положительной динамике, потому что это означает, что мы сделали хорошую работу и на правильном пути”.

"Готовы ли играть в дивизионе A? Я не думаю, что это сейчас важно. Если мы удачно сыграем во вторник и повысимся в классе, это еще не означает, что мы стали фантастическими. И наоборот: если мы не поднимемся в дивизион A, то это не означает, что мы стали хуже. Если мы хотим снова пробиться на большой турнир, то мы должны многое улучшить. Это займет некоторое время”, – считает тренер.

Вилли Саньоль возглавил "крестоносцев" в феврале 2021 года.