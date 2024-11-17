  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Саньоль: 5 лет назад Грузия была в дивизионе D, а сейчас сохраняет шансы подняться в A
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Саньоль: 5 лет назад Грузия была в дивизионе D, а сейчас сохраняет шансы подняться в A

Лига наций УЕФА
Обновлено

Наставник крестоносцев пообщался с журналистами после матча

Саньоль: 5 лет назад Грузия была в дивизионе D, а сейчас сохраняет шансы подняться в A

nakrebi.ge

Новина українською

Главный тренер сборной Вилли Саньоль прокомментировал ничью с Украиной (1:1) в 5-м туре Лиги наций 2024/25.

“Очень хорошо начали игру, но ошибка, допущенная в эпизоде ​​с голом Украины, заставила не так хорошо действовать последние 20 минут первого тайма. Мои футболисты сыграли на очень высоком уровне. Сейчас трудно анализировать сразу весь матч, но второй тайм был для нас одним из лучших за то время, что я возглавляю сборную.

Я немного разочарован. Благодаря нашей игре после перерыва мы заслуживали большего. Однако мы совершили несколько ошибок, которые на таком уровне могут нанести много вреда", – подчеркнул Саньоль.

Читайте такжеЭкс-игрок сборной Украины: Грузины уже научились надежно защищаться

Также специалист отметил прогресс национальной команды.

“5 лет назад Грузия была в дивизионе D, затем поднялась в C, а сейчас перед последним туром дивизиона B сохраняет шансы подняться в A. Лига наций – молодой турнир, но даже если она будет существовать еще 30-40 лет, то я не думаю, что мы увидим команду, которая прыгнет с D в A за столь короткое время.

У нас есть амбиции финишировать первыми в группе, мы попытаемся это сделать, но прежде всего мы должны говорить о положительной динамике, потому что это означает, что мы сделали хорошую работу и на правильном пути”.

Читайте такжеВилли Саньоль — творец грузинского чуда. Он ругался с Зиданом, покинул Лигу 1 из-за расизма, а в Тбилиси привез психолога

"Готовы ли играть в дивизионе A? Я не думаю, что это сейчас важно. Если мы удачно сыграем во вторник и повысимся в классе, это еще не означает, что мы стали фантастическими. И наоборот: если мы не поднимемся в дивизион A, то это не означает, что мы стали хуже. Если мы хотим снова пробиться на большой турнир, то мы должны многое улучшить. Это займет некоторое время”, – считает тренер.

Вилли Саньоль возглавил "крестоносцев" в феврале 2021 года.

По теме
yellow-arrow
Сине-желтые возвращаются в Дивизион В. Швеция – Словакия 2:1. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Подвиг Мамардашвили и неназначенный пенальти. Грузия – Украина. Обзор послематчевой грузинской прессы
yellow-arrow
Италия — Франция. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 17.11.2024
Вилли Саньоль Национальная сборная Грузии
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости