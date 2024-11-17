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Защитник сборной Грузии: Нужно было время, чтобы вернуться в игру - нам это удалось во втором тайме
К сожалению, "сине-желтые" это позволили
AP/Tamuna Kulumbegashvili
Защитник сборной Грузии Гурам Кашия проанализовал ничью с Украиной (1:1) в 5-м туре группового этапа Лиги наций.
"Если бы мне сказали после первого тайма, что мы сыграем вничью, я был бы доволен. Мы хорошо начали, но автогол очень по нам ударил. Нужно было время, чтобы вернуться в игру - нам это удалось во втором тайме.
1:1 - логичный результат. Но не думаю, что обе команды будут довольны ситуацией в группе. Давайте посмотрим, как сыграют Албания и Чехия (0:0 - прим.). У нас еще есть шансы", - цитирует Кашию Суспільне Спорт.
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