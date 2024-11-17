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Нагельсманн - после 7:0 с Боснией и Герцеговиной: У нас были шансы забить больше

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Нагельсманн - после 7:0 с Боснией и Герцеговиной: У нас были шансы забить больше

Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался о разгромной победе над национальной командой Боснии и Герцеговины (7:0) в матче 5-го тура Лиги наций.

"Было очень интересно смотреть за игрой. Мы хорошо владели мячом, но также блестяще контратаковали. Наш уровень агрессии с мячом и вне его был действительно впечатляющим. В конце концов, мы более чем заслуженно получили 3 очка и победу. У нас были шансы забить больше, но забить 7 мячей против такого обороняющегося соперника – это очень хорошо, и я очень счастлив.

Команда произвела на меня большое впечатление. Даже когда мы провели некоторые замены – думаю, при счете 5:0 мы выпустили 4 новых игроков – мы шли в правильном направлении. Мы старались продолжать в том же духе, и это тоже впечатляет. Не всегда легко вступать в игру, когда счет уже 5:0. Иногда теряешь настрой и продуктивность. Мы сделали все блестяще", - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

19 ноября Германия сыграет с Венгрией в 6-м туре Лиги наций.

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Германия Босния и Герцеговина Лига Наций Юлиан Нагельсманн
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
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