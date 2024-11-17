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Финляндия – Греция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Греки сохраняют надежды завершить группу на первом месте
Getty Images / Global Images Ukraine
После поражения многодневной давности от Англии теперь далеко не все в руках самих греков. У них поровну очков с англичанами перед последним туром, однако даже их победа не сможет гарантировать выход с первого места.
Кроме собственной победы в матче против Финляндии на выезде, подопечным Ивана Йовановича следует рассчитывать на то, что в параллельной игре Ирландия отберет очки у Англии. Но тот матч — отдельная история. Для начала самим нужно одерживать победу, чтобы хоть на что-то рассчитывать.
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 17 ноября.
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Лига Наций. Лига В. Группа 2. Шестой тур
17 ноября. 19:00. Хельсинки. "Олимпийский Стадион"
Главный судья: Вилли Делажо (Франция)
Трансляция: Megogo Football 4
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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