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Австрия – Словения. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Решающий матч за выход из группы

Австрия – Словения. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Накануне последнего тура как Австрия, так и Словения сохраняют шансы выйти из группы, а у хозяев будет шанс даже выйти с первой строчки. В любом случае, обеим командам нужно побеждать, поэтому о недостатке мотивации сегодня не может быть и речи.

Параллельно еще на ситуацию в группе будут влиять и норвежцы, что будут противостоять Казахстану. В этой группе интрига закручена просто невероятно. От того и смотреть на это все будет очень интересно.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 17 ноября.

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Лига Наций. Лига В. Группа 3. Шестой тур

17 ноября. 19:00. Вена. "Эрнст Гаппель Штадион"

Главный судья: Гленн Нюберг (Швеция)

Трансляция: Megogo Football 2

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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