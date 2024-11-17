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Капитан Нидерландов назвал факторы победы над Венгрией
Сборная еще развивается
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера 16 ноября прошел матч 5-го тура третьей группы дивизиона А между Нидерландами и Венгрией. Матч завершился победой хозяев 4:0.
Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал победу:
"Когда мы играли с Венгрией на выезде, мы часто пытались пройти через центр, не всегда успешно. Сегодня мы лучше использовали фланги. И, конечно, выиграть с разницей в четыре мяча и сохранить ворота сухими – это замечательно.
Всегда есть вещи, которые мы можем улучшить. Мы слишком часто теряли мяч на оси поля, и наша остаточная защита не всегда была такой, какой должна была быть, потому что некоторые из нас блуждали не на своих позициях. Но, в конце концов, мы заслужили на победу.
Мы все еще растем. У нас есть фазы в матчах, когда мы очень хорошо владеем мячом. Но, возможно, мы могли бы быть более компактными. Но, в конце концов, речь идет о результате, поэтому, когда ты выигрываешь 4:0, ты не можешь жаловаться".
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