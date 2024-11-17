  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Капитан Нидерландов назвал причины победы над Венгрией
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан Нидерландов назвал причины победы над Венгрией

Лига наций УЕФА

Сборная еще развивается

Капитан Нидерландов назвал причины победы над Венгрией

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера 16 ноября прошел матч 5-го тура третьей группы дивизиона А между Нидерландами и Венгрией. Матч завершился победой хозяев 4:0.

Читайте такжеНаглядно показали разницу. Нидерланды — Венгрия 4:0. Видео голов и обзор матча

Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал победу:

"Когда мы играли с Венгрией на выезде, мы часто пытались пройти через центр, не всегда успешно. Сегодня мы лучше использовали фланги. И, конечно, выиграть с разницей в четыре мяча и сохранить ворота сухими – это замечательно.

Всегда есть вещи, которые мы можем улучшить. Мы слишком часто теряли мяч на оси поля, и наша остаточная защита не всегда была такой, какой должна была быть, потому что некоторые из нас блуждали не на своих позициях. Но, в конце концов, мы заслужили на победу.

Мы все еще растем. У нас есть фазы в матчах, когда мы очень хорошо владеем мячом. Но, возможно, мы могли бы быть более компактными. Но, в конце концов, речь идет о результате, поэтому, когда ты выигрываешь 4:0, ты не можешь жаловаться".

По теме
yellow-arrow
Игрок Грузии - об игре против Украины: Вы должны знать, как не проиграть
yellow-arrow
Сабо: Ребров - молодец, наши ребята - молодцы
yellow-arrow
Англия – Ирландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Нидерланды Вирджил ван Дейк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
uefa
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости