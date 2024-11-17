  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Мамардашвили назвал фактор, который помешал на поле как Грузии, так и Украине
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мамардашвили назвал фактор, который помешал на поле как Грузии, так и Украине

Лига наций УЕФА

Помешал проявить полный фактор

Мамардашвили назвал фактор, который помешал на поле как Грузии, так и Украине

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер сборной Грузии Гиорги Мамардашвили подвел итоги матча с Украиной (1:1) в Лиге наций.

"Нам предстоит решающая игра против Чехии, и мы, безусловно, сделаем все, чтобы победить.

С Украиной была тяжелая игра, дождь немного помешал обеим командам, и в итоге закономерным итогом стала ничья.

На мой взгляд, в конце матча у меня были важные сейвы, и я рад, что помог команде", - сказал Мамардашвили.

Напомним, что перед последним туром группового этапа Чехия лидирует в квартете с 8 очками. На счету Грузии и Албании 7 очков, Украины - 5.

По теме
yellow-arrow
Игрок Грузии - об игре против Украины: Вы должны знать, как не проиграть
yellow-arrow
Сабо: Ребров - молодец, наши ребята - молодцы
yellow-arrow
Англия – Ирландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Украина Грузия Лига Наций Георгий Мамардашвили
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Worldsport.ge
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости