Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мамардашвили назвал фактор, который помешал на поле как Грузии, так и Украине
Помешал проявить полный фактор
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер сборной Грузии Гиорги Мамардашвили подвел итоги матча с Украиной (1:1) в Лиге наций.
"Нам предстоит решающая игра против Чехии, и мы, безусловно, сделаем все, чтобы победить.
С Украиной была тяжелая игра, дождь немного помешал обеим командам, и в итоге закономерным итогом стала ничья.
На мой взгляд, в конце матча у меня были важные сейвы, и я рад, что помог команде", - сказал Мамардашвили.
Напомним, что перед последним туром группового этапа Чехия лидирует в квартете с 8 очками. На счету Грузии и Албании 7 очков, Украины - 5.
Популярное сейчас
- "Это наш бриллиант". Буряк особо выделил одного из украинских игроков в матче с Грузией
- Плей-офф или понижение в классе. Сборная Украины имеет три варианта окончания борьбы в группе Лиги наций
- Интрига до самого конца. Турнирная таблица группы Украины перед последним туром
- Грузия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой