Мамардашвили назвал фактор, который помешал на поле как Грузии, так и Украине

Голкипер сборной Грузии Гиорги Мамардашвили подвел итоги матча с Украиной (1:1) в Лиге наций.

"Нам предстоит решающая игра против Чехии, и мы, безусловно, сделаем все, чтобы победить.

С Украиной была тяжелая игра, дождь немного помешал обеим командам, и в итоге закономерным итогом стала ничья.

На мой взгляд, в конце матча у меня были важные сейвы, и я рад, что помог команде", - сказал Мамардашвили.