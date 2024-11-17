Норвегия – Казахстан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Казахстан перед последним матчем группового этапа уже принял свою судьбу. Они вылетают в дивизион С и даже героическое выступление в последнем туре никак не поможет им избежать такой участи.

А у Норвегии наоборот, мотивации хоть отбавляй. Они продолжат борьбу за первое место и прямой выход в дивизион А. В их интересах сегодня выиграть и надеяться на хороший результат в параллельной игре между Австрией и Словенией.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 17 ноября.

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1.11 10.00 25.00 Узнать больше

Лига Наций. Лига В. Группа 3. Шестой тур

17 ноября. 19:00. Осло. "Уллевал Стадион"

Главный судья: Яспер Вергот (Бельгия)

Трансляция: Megogo Football 3

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