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Игрок Грузии - об игре против Украины: Вы должны знать, как не проиграть

Лига наций УЕФА

Автор гола Грузии высказался о 1:1

Игрок Грузии - об игре против Украины: Вы должны знать, как не проиграть

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера сборная Украины играла против сборной Грузии, матч завершился ничейным результатом 1:1.

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Автор гола в ворота Анатолия Трубина Жорж Микаутадзе прокомментировал вчерашний матч:

"Мы хотели выиграть, но когда вы не выиграете, вы должны знать, как не проиграть. Я рад, что забил, спасибо болельщикам."

В следующем туре сборная Грузии встретится с Чехией 19 ноября, а сборная Украины с Албанией в тот же день.

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Источник:
worldsport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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