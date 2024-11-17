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Игрок Грузии - об игре против Украины: Вы должны знать, как не проиграть
Автор гола Грузии высказался о 1:1
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера сборная Украины играла против сборной Грузии, матч завершился ничейным результатом 1:1.
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Автор гола в ворота Анатолия Трубина Жорж Микаутадзе прокомментировал вчерашний матч:
"Мы хотели выиграть, но когда вы не выиграете, вы должны знать, как не проиграть. Я рад, что забил, спасибо болельщикам."
В следующем туре сборная Грузии встретится с Чехией 19 ноября, а сборная Украины с Албанией в тот же день.
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Источник:worldsport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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