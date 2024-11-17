Полузащитник сборной Грузии подытожил матч против Украины

Полузащитник сборной Грузии Гиорги Кочорашвили прокомментировал 1:1 с Украиной в Лиге наций.

"Тяжелая получилась игра. Команда хорошо начала, мы хорошо сыграли во втором тайме, но ожидаем большего. Мы стараемся исправить свои ошибки и вернуться к следующей игре с тем настроем, который характерен для этой команды, потому что сколько бы раз мы не падали, мы верим, что встанем и порадуем грузинских болельщиков.

Нам не удавалось этого в последних трех играх, но если мы продолжим прогрессировать таким образом, вместе мы сможем все. Следующий матч с Чехией - это настоящий финал. Объединившись, мы сможем все", — сказал Кочорашвили.