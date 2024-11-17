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Полузащитник сборной Грузии подытожил матч против Украины
Прошла трудная игра
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Грузии Гиорги Кочорашвили прокомментировал 1:1 с Украиной в Лиге наций.
"Тяжелая получилась игра. Команда хорошо начала, мы хорошо сыграли во втором тайме, но ожидаем большего. Мы стараемся исправить свои ошибки и вернуться к следующей игре с тем настроем, который характерен для этой команды, потому что сколько бы раз мы не падали, мы верим, что встанем и порадуем грузинских болельщиков.
Нам не удавалось этого в последних трех играх, но если мы продолжим прогрессировать таким образом, вместе мы сможем все. Следующий матч с Чехией - это настоящий финал. Объединившись, мы сможем все", — сказал Кочорашвили.
Добавим, после этого матча в таблице В1 сборная Украины занимает последнее место, имея в активе 5 баллов. На первом месте расположилась сборная Чехии.
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