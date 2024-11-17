Израиль – Бельгия: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Сегодня пройдет матч Израиль - Бельгия, израильтяне в эйфории после нулевой ничьей против Франции, тем временем как бельгийцы в глубокой депрессии после домашнего поражения от итальянцев (0:1), которое лишило их шансов на борьбу за выход в четвертьфинал.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Вот в таких настроениях подходят к матчу подопечные Ран Бен-Шимона и Доменико Тедеско. Матч обещает быть интересным, ведь поднятые моральным духом израильтяне могут дать бой бельгийцам.



Лига Наций. Лига А. Группа 2. Шестой тур

17 ноября, 21:45

Израиль – Бельгия

Трансляция: Megogo Football 2