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Израиль – Бельгия: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Эйфория против депрессии
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня пройдет матч Израиль - Бельгия, израильтяне в эйфории после нулевой ничьей против Франции, тем временем как бельгийцы в глубокой депрессии после домашнего поражения от итальянцев (0:1), которое лишило их шансов на борьбу за выход в четвертьфинал.
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Вот в таких настроениях подходят к матчу подопечные Ран Бен-Шимона и Доменико Тедеско. Матч обещает быть интересным, ведь поднятые моральным духом израильтяне могут дать бой бельгийцам.
Лига Наций. Лига А. Группа 2. Шестой тур
17 ноября, 21:45
Израиль – Бельгия
Трансляция: Megogo Football 2
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