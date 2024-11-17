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Доннарумма - о сборной Италии: Мы вновь обрели единство благодаря Спаллетти
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Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги наций против Франции, а также рассказал об атмосфере в команде.
"Теперь нам весело на поле, весело и вне его, и это большое преимущество. Это особенный коллектив, которому весело и хорошо вместе. Мы вновь обрели единство, в том числе благодаря всему персоналу, нашему тренеру. Мы снова обрели себя, но теперь самое сложное - продолжать в том же духе. Мы должны продолжать идти по этому пути, работать еще усерднее со смирением и большим желанием.
Не можем дождаться выхода на поле перед нашими болельщиками на "Сан-Сиро". Там будет хорошая атмосфера, и я думаю, что благодаря нам завтра на трибунах будет много страсти. Задача - показать отличную игру, свой футбол и защищаться, когда придется потерпеть. Надеемся развлечь наших болельщиков", - цитирует Доннарумму TuttoMercatoWeb.
Поединок Италия - Франция состоится сегодня, 17 ноября, в 21:45 по киевскому времени.
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