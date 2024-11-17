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Защитник сборной Нидерландов выбрал предпочтительного соперника в четвертьфинале Лиги наций

Лига наций УЕФА

Хочет взять реванш

Защитник сборной Нидерландов выбрал предпочтительного соперника в четвертьфинале Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис прокомментировал разгромную победу над Венгрией в матче 5-го тура Лиги наций (4:0), а также заявил, что жаждет встречи с национальной командой Италии на стадии 1/4 финала турнира.

"Забив гол и сделав результативную передачу, я должен быть счастлив, но я думаю, что в целом нам следовало более хладнокровно использовать свои моменты. Иногда мы были слишком пассивны и, возможно, должны были мешать сопернику делать навесы.

Было бы хорошо сыграть с Италией в четвертьфинале. Мы в долгу перед ними за игру в Энсхеде (поражение со счетом 2:3 в Лиге наций в 2023-м – прим.), и я также хотел бы сыграть с несколькими товарищами по команде", - приводит слова Дюмфриса пресс-служба УЕФА.

Стоит отметить, что Нидерланды гарантировали себе второе место в группе 3 дивизиона А, в то время как Италия располагается на первой строчке группы 2 того же дивизиона.

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Италия Нидерланды Лига Наций Дензен Дюмфрис
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
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