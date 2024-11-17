Италия - Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Групповой турнир Лиги наций завершается, и Франция с Италией уже забронировали себе места в четвертьфинале. За что играть? Зачем играть?

Формально — за 1-е место, которое Франция получит, если победит с разницей в 2 гола и больше. Ну, а по факту — за престиж, конечно. Италия Лучано Спаллетти строится, ей нужны статусные победы. Тем временем Дидье Дешам переживает плохие времена в "Ле Бле", и чтоб потушить критику ему тоже нужны успехи.

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Лига наций. Лига А. Группа 2. 6-й тур

17 ноября. Милан. “Сан-Сиро”

Италия 21:45 Франция

Арбитр: Славко Винчич (Словения)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1