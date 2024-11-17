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Первый успех после Петракова. Армения добыла гостевую победу в Лиге Наций

Лига наций УЕФА

И поднялись в турнирной таблице

Первый успех после Петракова. Армения добыла гостевую победу в Лиге Наций

Getty Images / Global Images Ukraine

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В заключительном матче группы С4 Армения в гостевом матче обыграла сборную Латвии.

Первый тайм команды провели без голов и без ударов в створ. Армения нанесла 5 ударов, 3 из которых были мимо и 2 удара заблокированы хозяевами. Латвия же нанесла удар мимо и один удар заблокировали футболисты сборной Армении.

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Во втором тайме сборные наносили удары по воротам. 10 ударов сборной Армении, из них 5 в створ, превратились в два гола. В начале тайма забил Сперцян. Два гола команд произошли после замен. На 70-й минуте забил Улдрикис и сравнял счёт.

Спустя 4 минуты сборная Армении вышла вперёд. Забил, вышедший на замену, Миранян.

Эта победа позволила Армении подняться на вторую строчку и побороться за выход в дивизион В. Латвия же заняла последнее место и поборется за сохранение в дивизионе С с одной из команд со второго места дивизиона D.

Лига Наций. 6-й тур. Группа С4

Латвия – Армения 1:2

Голы: Улдрикис (70) – Сперцян (48), Миранян (74)

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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