Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Впервые в Лиге Наций. Северная Македония поднимается на дивизион выше
Для них это была лёгкая группа
Фото: Вірменія
Северная Македония впервые в Лиге Наций поднимается на дивизион выше.
В матче против Латвии, футболисты сборной Северной Македонии нанесли 18 ударов из которых 4 были в створ. Гости сумели ударить по воротам лишь один раз из 7 ударов.
Единственный гол за сборную Северной Македонии забил защитник венгерского «Фехервара» Никола Серафимов.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Примечательно, что сборная Северной Македонии ни разу не проиграла и 5 матчей сыграли всухую. Ничья и пропущенный мяч были лишь в первом туре против Фарерских островов.
Сборная Северной Македонии благодаря минимальной победе над Латвией поднимается в дивизион В.
Популярное сейчас
- Звезда сборной Украины этой зимой может перебраться в Шахтер
- Известный украинский тренер раскритиковал нападающего сборной Украины после матча с Грузией
- Сабо: Ребров - молодец, наши ребята - молодцы
- Подвиг Мамардашвили и неназначенный пенальти. Грузия – Украина. Обзор послематчевой грузинской прессы
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля