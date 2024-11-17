Впервые в Лиге Наций. Северная Македония поднимается на дивизион выше

Северная Македония впервые в Лиге Наций поднимается на дивизион выше.

В матче против Латвии, футболисты сборной Северной Македонии нанесли 18 ударов из которых 4 были в створ. Гости сумели ударить по воротам лишь один раз из 7 ударов.

Единственный гол за сборную Северной Македонии забил защитник венгерского «Фехервара» Никола Серафимов.

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Примечательно, что сборная Северной Македонии ни разу не проиграла и 5 матчей сыграли всухую. Ничья и пропущенный мяч были лишь в первом туре против Фарерских островов.

Сборная Северной Македонии благодаря минимальной победе над Латвией поднимается в дивизион В.