Лига Наций. Англия – Ирландия 5:0. День дебютных матчей, голов и ассистов

Последний матч Ли Карсли во главе сборной Англии не мог завершиться трагически для его команды. Ну как-то сложно представить, что на своем поле сборная "трех львов" не сможет достойно попрощаться со своим временным тренером. Тем более, у команды оставалась турнирная мотивация и нужно было сыграть не хуже, чем Греция в матче против Финляндии.

Да, немало травмированных футболистов в составе англичан, но глубина состава позволяет им оставаться фаворитами в матче против такого соперника, как Ирландия. Как оказалось, все было не так просто, как того можно было ожидать накануне. В первом тайме ирландцы все же создали немного проблем.

В общем, в первой половине встречи на хозяев поля было больно смотреть. Они противостояли низкому блоку от ирландцев и не совсем понимали, что с этим делать. Правда гости также не совсем понимали, как забивать, ведь практически все время провели на своей половине поля, так ни разу и не организовав хоть какую-то контратаку.

Поэтому слабость Ирландии в атаке умножилась на ее низкий блок и мы даже не увидели удара в створ ворот в первом тайме. Но как все изменилось уже во второй половине. Роковой момент, который кардинально изменил полностью ход событий, произошел на 51-й минуте, когда Кейн просто идеальной передачей среагировал на забегание от Джуда Беллингема и тот, оказавшись в штрафной, получил по ногам от Лиама Скейлза, у которого на тот момент уже была желтая карточка и это означало, что гости остаются в меньшинстве, да еще и получили на свои ворота пенальти.

Все, именно с того момента "зеленая армия" расклеилась. Сначала сам пенальти реализовал Харри Кейн, а в течение следующих 5 минут мы увидели еще два гола. Ливраменто, который сегодня дебютировал за сборную Англии, отдал передачу в штрафную, с которой не смогли справиться защитники и круглый отлетел к Энтони Гордону, который в касание переправил его в сетку ворот. 2:0 и первый гол вингера "Ньюкасла" за национальную команду и первый ассист Ливраменто в составе "трех львов".

Через несколько мгновений угловой, сброс головой на дальнюю штангу от Марк Гейи и там дождался своего момента Конор Галлахер, который легко подставил ногу и также забил свой первый гол за национальную сборную. Это 3:0 и судьба матча полностью решена.

Ирландия не могла ничего противопоставить своему сопернику, кроме разве что низкого блока, когда была в полном составе, что уж говорить о ситуации, когда они остались в меньшинстве. В дальнейшем это уже не было похоже на конкурентный футбол, скорее просто забавы в исполнении команды, которая все контролирует и ничего не боится с соперником, который уже хотел как можно скорее покинуть пределы поля.

Но против этого был Боуэн, который только вышел на замену и первым же касанием после передачи от Беллингема отправил мяч в сетку ворот. Это первый гол для Боуэна за сборную, но на этом дебюты не закончились. На поле также вышел Тейлор Гарвуд-Беллис, защитник "Саутгемптона" и ему также удалось забить свой дебютный гол за Англию, произошло это после передачи от того же Беллґнема с фланга, когда он головой переправил круглого в сетку ворот Келлехера. 5:0.

Хотя бы одного удара в сторону ворот Джордана Пикфорда мы не видели вплоть до 78-й минуты, но и тот был неточным, поэтому голкипер "Эвертона" мог спокойно накрыться одеялом и отдыхать у линии ворот. Ну и понятно, что при таком сценарии необязательно было смотреть на результат в параллельном матче, ведь Англия точно выходит с первой строчки.

Ли Карсли провел неплохую работу за то время, которое ему выделили и он передает Томасу Тухелю команду, которая возвращается в дивизион А, вопросов к нему быть не может. Англия выходит дальше, а греки будут играть в плей-офф. Что касается Ирландии, то они дважды обыграли Финляндию, поэтому комфортно остаются в дивизионе Б.

Лига Наций. Лига В. Группа 2, шестой тур

Стадион: "Уэмбли" (Лондон)

Главный судья: Эрик Ламбрехт (Бельгия)

Англия – Ирландия 5:0

Голы: Кейн (53, с пенальти), Гордон (56), Галлахер (58), Боуэн (76), Харвуд-Беллис (79)

Англия: Пикфорд — Ливраменто, Уокер (Харвуд-Беллис, 62), Гейи, Холл — Галлахер (Соланке, 75), Джонс (Гомез, 79) — Мадуэке (Боуэн, 75), Беллингем, Гордон (Роджерс, 74) — Кейн

Ирландия: Келлехер — О'Ши, Макгиннес, Коллинз, Скейлз, О'Дауда (Азаз, 66) — Эбоселе (Меннинг, 66), Каллен (Моран, 77), Молаби — Смодич (Макетир, 87), Фергюсон (Перротт, 66)

Предупреждения: Беллингем (42), Мадуэке (42), Кейн (45+3), Гомез (89) — Сейлз (43), Молаби (45+3), О'Ши (85)

Удаление: Скейлз (51)