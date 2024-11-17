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Сербия – Дания. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Матч начнётся 18 ноября в 21:45 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
В заключительном матче группы А4 встретятся сборные Сербии и Дании.
В очном противостоянии они решат кто отправится в 1/4 финала Плей-офф Лиги Наций, а кто поборется за сохранение в элитном дивизионе.
Сербия на 3-й строчке турнирной таблицы. Для выхода на второе место им нужна только победа. К тому же футболистам хочется взять реванш за поражение на выезде.
Сборная Дании в домашних стенах победила Сербию со счётом 2:0. Теперь на выезде им достаточно ничейного результата, чтобы остаться на втором месте.
Матч начнётся 18 ноября в 21:45 по киевскому времени
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