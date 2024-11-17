Румыния – Кипр. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

В последнем туре в матче группы С2 встретятся сборные Румынии и Кипра.

Румыния в шаге от повышения в дивизион В. Несмотря на прерванный матч с Косово, у сборной 12 очков после четырёх игр и хорошая разница мячей. Но в данном случае нужно рассчитывать на себя.

Сборная Кипра ниже третьего места не опустится, но матч престижа сыграть может.

Матч начнётся 18 ноября в 21:45 по киевскому времени.

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