Потенциально - соперник Украины. Видео, как Армения победила Латвию и вышла в плей-офф Лиги наций

Армения в шестом туре группового раунда Лиги наций-2024/25 победила Латвию и обеспечила себе второе итоговое место турнирной таблицы. Это место дает право сыграть в плей-офф за повышение в классе с одной из команд, которая займет третье место в какой-то из групп Дивизиона В. Теоретически это может быть сборная Украины.

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Смотрите, как Армения прокладывала себе путь в плей-офф, в видеообзоре.

Лига Наций. 6-й тур. Группа С4

Латвия – Армения 1:2

Голы: Улдрикис (70) – Сперцян (48), Миранян (74)