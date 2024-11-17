  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Потенциально - соперник Украины. Видео, как Армения победила Латвию и вышла в плей-офф Лиги наций
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Потенциально - соперник Украины. Видео, как Армения победила Латвию и вышла в плей-офф Лиги наций

Лига наций УЕФА

В плей-офф В/С, где также может оказаться сборная Украины

Потенциально - соперник Украины. Видео, как Армения победила Латвию и вышла в плей-офф Лиги наций

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Армения в шестом туре группового раунда Лиги наций-2024/25 победила Латвию и обеспечила себе второе итоговое место турнирной таблицы. Это место дает право сыграть в плей-офф за повышение в классе с одной из команд, которая займет третье место в какой-то из групп Дивизиона В. Теоретически это может быть сборная Украины.

Читайте такжеПервый успех после Петракова. Армения добыла гостевую победу в Лиге Наций

Смотрите, как Армения прокладывала себе путь в плей-офф, в видеообзоре.

Лига Наций. 6-й тур. Группа С4
Латвия – Армения 1:2
Голы: Улдрикис (70) – Сперцян (48), Миранян (74)

По теме
yellow-arrow
Лига наций. Австрия - Словения 1:1. Команда Рангника финиширует второй
yellow-arrow
ЛН. Норвегия уничтожила Казахстан. Холанд приложился не одним голом (дополняется)
yellow-arrow
Лига Наций. Англия – Ирландия 5:0. День дебютных матчей, голов и ассистов
Армения Лига Наций
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости