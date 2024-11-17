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Потенциально - соперник Украины. Видео, как Армения победила Латвию и вышла в плей-офф Лиги наций
В плей-офф В/С, где также может оказаться сборная Украины
Getty Images / Global Images Ukraine
Армения в шестом туре группового раунда Лиги наций-2024/25 победила Латвию и обеспечила себе второе итоговое место турнирной таблицы. Это место дает право сыграть в плей-офф за повышение в классе с одной из команд, которая займет третье место в какой-то из групп Дивизиона В. Теоретически это может быть сборная Украины.
Смотрите, как Армения прокладывала себе путь в плей-офф, в видеообзоре.
Лига Наций. 6-й тур. Группа С4
Латвия – Армения 1:2
Голы: Улдрикис (70) – Сперцян (48), Миранян (74)
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