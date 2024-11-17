"Отскок" года в Лиге Наций: Австрия 1:1 Словения

Поединок между сборными Австрии и Словении обещал быть одним из самых интересных в последнем туре Лиги Наций. Дело в том, что драматургия в их группе была выкручена на максимум: эти две сборные вместе с Норвегией претендовали на выход в дивизион В с самого старта группового этапа, но, если норвежцы заблаговременно обеспечили себе попадание в топ-2 (вопрос только с какого места), то в очном матче австрийцев и словенцев решалось все для этих двух коллективов. Победа гостей позволяла бы им оказаться на второй строчке, которая дает путевку в стыковые матчи. А хозяева поля должны были выигрывать для того, чтобы возглавить группу или сыграть вничью, чтобы занять то самое второе место. С предматчевыми раскладами и интригами разобрались, поэтому перейдем к самой игре!

Когда встречаются две команды, которым очень нужна победа, то, чаще всего, такие поединки развиваются по двум популярным вариантам. Первый: оба коллектива сразу идут вперед, чтобы самим решать свою судьбу. Такие матчи отличаются высокими скоростями, большим количеством голов и борьбы. Ну и второй сценарий: на обе команды слишком сильно давит градус ответственности, поэтому они начинают игру осторожно, выжидая тактические или технические ошибки соперника.

На первый взгляд, казалось, что мы с вами увидели в этом матче именно второй вариант развития событий. Это откровенно удивило, ведь Австрия считается одной из самых ярких сборных Европы, особенно играя дома. Но, несмотря на все эти факторы, первые 25 минут прошли скучно: без опасных моментов и высокого темпа игры. Хозяева уверенно играли в длинное владение, не форсируя события.

Интересно, что первый гол в матче Австрия нашла именно после того, как словенцы впервые за долгое время взяли мяч под контроль, но, потеряв владение, нарвались на стремительную контратаку. Баумгартнер классно разрезал защитников передачей на ход Шмиду, который хладнокровно реализовал свой момент.

Когда счет был открыт, ожидалось, что словенцы оживут и побегут спасаться, но ситуация на поле развивалась совсем не так. "Вундертим" бросились добивать соперника и начали играть даже смелее, чем до забитого гола. В их атаках стало больше острых вертикальных пасов, что привело к моменту у Баумгартнера, но Облак был на высоте. Похоронить интригу еще до перерыва также мог Забитцер, но он не попал в ближний угол с перспективной позиции.

Что касается Словении, то они вообще расклеились после пропущенного мяча. Возможно, в голове засел страх снова нарваться на контр выпад, а, возможно, игроки гостей просто решили не рисковать, продержав этот счет до перерыва, в ожидании тренерских коррективов. Так или иначе, но словенцы даже не пробовали отыграться. Все их усилия впереди сводились к длинным забросам, в надежде на то, что скоростной Шешко найдет для себя что-то, что, хотя бы отдаленно, напоминало бы опасный голевой момент. Так себе перспективы, особенно учитывая тот факт, что Словении теперь нужно было забивать уже дважды.

Однако, к сожалению, во втором тайме картина игры не изменилась вообще. Хозяева поля так же уверенно забрали мяч и искали свои моменты в позиционных атаках. Один из таких эпизодов снова закончился опасным моментом для Забитцера, но многолетний лидер сборной Австрии не попал в створ ворот.

"Знаковое" событие для этого матча произошло на 55 минуте. Беньямин Шешко нанес первый для своей команды удар в створ ворот. Только на 55 минуте! Выстрел этот был очень слабый, с дальней дистанции и вообще, вероятно, нападающий нанес его, как говорят, для статистики.

Куда опаснее был выстрел Баумгартнера уже через несколько минут. Мяч пролетел в считанных сантиметрах от правой девятки, а Облак даже не пытался потянуться за этим выстрелом. Австрия в целом выглядела классно. Они откровенно доминировали на поле, контролируя все аспекты игры, а иногда даже казалось, что хозяева вообще играют с запасом - не тратя максимум своих ресурсов. Как только они повышали скорости - сразу возникала опасность у ворот Пенца.

Однако, если и было что-то, что не удавалось Австрии в этой игре, то это реализация созданных возможностей. Хозяева классно комбинировали, выходили на ударные позиции и могли оформить разгромный счет на табло уже к 60 минуте. Чего только стоят два промаха Забитцера в середине второго тайма.

Отдельно хочется отметить Арнаутовича, который выдал очень качественный поединок. Опытный форвард постоянно опускался ниже, открывался между линиями, создавал пространство для партнеров впереди и, самое главное, отдавал очень тонкие обостряющие передачи.

Таким образом матч уверенно шел к своему логическому завершению, но дальше произошло нечто совершенно потрясающее и неожиданное. Словения, впервые за 80 минут, смогла акцентировано войти в чужую штрафную площадку и сразу же забила, реализовав первый же свой момент в матче: Гнезда Черен замкнул прострел с фланга, нанеся неприятный для вратаря удар с отскоком от газона.

Все, что происходило на поле в течение матча было перечеркнуто ужасной реализацией хозяев и неточной передачей Патрика Пенца, с которой и началась голевая атака словенцев. Времени для того, чтобы забить еще раз и все же вырвать победу было очень мало. Да и гости поверили в то, что они могут зацепиться за второе место в группе, поэтому начали действовать активнее в прессинге.

Единственный реальный шанс создали именно австрийцы, но снова его упустили. Мяч после серии рикошетов отскочил к Баумгартнеру, но тот пробил выше ворот с 7-10 метров. Последняя навала также не дало никаких плодов, поэтому Австрия должна была удовлетвориться лишь ничьей... в матче, который должны были бы выигрывать с разгромным счетом.

Итак, подводя итоги, можно сказать, что в игре между Австрией и Словенией победили норвежцы. Они без проблем разбили Казахстан в параллельном матче (5:0), завоевав себе первую строчку и прямую путевку в элитный дивизион Лиги Наций. Австрия же теперь будет ждать стыковых матчей, где тоже поборется за повышение в классе, ну а словенцы также сыграют в стыках, но уже за то, чтобы остаться в лиге В.

Лига наций. 6 тур

17.11.2024. Эрнси Гаппель Штадион, Вена

Австрия - Словения 1:1

Австрия: Пенц, Пош, Лингарт, Вобер, Мвене, Лаймер (Uhskksx 90), Зайвальд, Шмид (Грегорич 84), Баумгартнер, Забитцер, Арнаутович (Виммер 90)

Словения: Облак, Корничник, Брекало, Бийол, Янжа, Стоянович (Петрович 64), Гнезда Черин, Елсник (Ловрич 81), Млакар (Млакар 81), Випотник (Дркушич 90+1), Шешко

Предупреждение: Лаймер 55 - Брекало 16, Гнезда Черин 83

Голы: Шмид 27 - Гнезда Черин 81