Лига наций УЕФА
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ЛН. Норвегия уничтожила Казахстан. Холанд приложился не одним голом (дополняется)
Легкая победа фаворита группы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В шестом туре группы 3 Дивизиона В Лиги наций Норвегия легко разобралась с Казахстаном, отгрузив ему пять голов. Три из них в активе супер-бомбардира Эрлинга Холанда.
Благодаря этой победе Норвегия выиграла группу и квалифицировалась в Дивизион А.
Подробный отчет о матче и статистику ожидайте на сайте позже.
Лига наций. В3
Норвегия - Казахстан 5:0
Голы: Холанд 23, Холанд 37, Серлот 41, Холанд 71, Нуса 76
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