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ЛН. Норвегия уничтожила Казахстан. Холанд приложился не одним голом (дополняется)

Лига наций УЕФА

Легкая победа фаворита группы

ЛН. Норвегия уничтожила Казахстан. Холанд приложился не одним голом (дополняется)

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В шестом туре группы 3 Дивизиона В Лиги наций Норвегия легко разобралась с Казахстаном, отгрузив ему пять голов. Три из них в активе супер-бомбардира Эрлинга Холанда.

Благодаря этой победе Норвегия выиграла группу и квалифицировалась в Дивизион А.

Подробный отчет о матче и статистику ожидайте на сайте позже.

Лига наций. В3
Норвегия - Казахстан 5:0
Голы: Холанд 23, Холанд 37, Серлот 41, Холанд 71, Нуса 76

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