ЛН. Норвегия уничтожила Казахстан. Холанд приложился не одним голом (дополняется)

В шестом туре группы 3 Дивизиона В Лиги наций Норвегия легко разобралась с Казахстаном, отгрузив ему пять голов. Три из них в активе супер-бомбардира Эрлинга Холанда.

Благодаря этой победе Норвегия выиграла группу и квалифицировалась в Дивизион А.

Подробный отчет о матче и статистику ожидайте на сайте позже.

Лига наций. В3

Норвегия - Казахстан 5:0

Голы: Холанд 23, Холанд 37, Серлот 41, Холанд 71, Нуса 76