ЛН. Норвегия уничтожила Казахстан. Холанд приложился не одним голом

Особой интриги в преддверии матча не было. Казахстан - главный аутсайдер группы, который проиграл 4 предыдущих матча и имел в активе одно очко, полученное как раз в домашнем матче с норвежцами. У хозяев еще были шансы выиграть группу, но для этого потребовалась не только их победа, но еще и потеря очков австрийцев в матче со словенцами.

Обе команды сегодня имели определенные кадровые проблемы. В Норвегии из-за травм не сыграли основной голкипер Нюланд, защитники Айер и Ганче-Ольсен и вернувшийся для набора кондиций в клуб капитан Эдегор. У казахов не сыграл дисквалифицированный Марочкин.

С первых секунд норвежцы взяли мяч под контроль и доминировали на поле. Уже к 10 минуте потомки викингов подали 5 угловых, правда ни один из них не создал проблем гостям. Норвежцы явно сделали ставку на быстрый гол, поэтому отчаянно прессинговали соперников. Первый опасный момент возник уже после 6 углового, подачу с которого не зафиксировал в руках Покатилов и мяч отскочил к пробившему рядом с правой стойкой Торстведту. Через несколько минут тот же Торстведт пробивал метров с 25 – мяч п пролетел чуть выше перекладины.

Прессинг хозяев дал свои плоды уже в середине первого тайма: Нуса перехватил мяч и пробил в дальний угол, голкипер отразил, однако на добивании сыграл Голанд и забил свой очередной гол в составе сборной. Второй гол в ворота соперников тоже устроила пара Нуса-Голанд. После затяжной атаки хозяев Нуса подал в штрафную, а Голланд пробил головой в противоход голкиперу.

Третий гол начался с фланговой атаки хозяев и прострела, который прервал защитник гостей прямо на Серлота. Форвард пробил в дальний угол без шансов для голкипера.

Тотальное доминирование Норвегии в первом тайме превратило второй тайм в формальность. Уже в начале хет-трик мог оформить Голанд, однако мяч после выстрела форварда с левого фланга разминулся с правой штангой.

Свой шанс норвежский бомбардир использовал, но уже позже. Берге нашел его передачей на грани штрафной, Эрлинг освободился от опеки и ударом в левый нижний угол ворот оформил хет-трик.

Хозяева полностью контролировали ход игры, не было даже намеков на опасность со стороны казахов. Разгром завершил Нуса, который сегодня к голу прибавил 2 результативные передачи.

После матча хорошие новости для хозяев поступили из Австрии, где местная сборная не удержала преимущество словенцам - 1:1. Таким образом Норвегия заняла первое место в своей группе и напрямую повысилась в дивизион А Лиги Наций. Казахстан же следующий сезон проведет в дивизионе С.

Лига Наций. Лига В. Группа 3, шестой тур

Стадион: "Уллевол" (Осло)

Главный арбитр: Яспер Вергот (Бельгия)

Норвегия – Казахстан 5:0

Голы: Голланд, 23, 37, 71, Серлот, 41, Нуса, 76

Норвегия: Селвик – Педерсен (Хеггэм, 62), Эстигор, Грегерсен (Лангас, 73), Риерсон – Торсбю, Берге, Торстведт (Берг, 63) – Серлот (Ларсен, 62), Голланд (Рослер, 85), Нуса.

Казахстан: Покатилов – Астанов, Касим, Алип, Тапалов (Исламхан, 46), Вороговский – Чесноков (Пайруз, 51), Зайнутдинов, Тагиберген (Балтабеков, 90), Самородов (Астанов, 68) – Аймбетов (Жаксиликов, 46)

Предупреждения: Аймбетов, 43, Жаксиликов, 88