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Лига наций. Финляндия - Греция 0:2. Почти дотянулись до вершины таблицы
Все же, Англия - это Англия
Фото: Греція
В последнем туре Лиги наций сборная Греции подтвердила свое успешное выступление в турнире победой над Финляндией. Матч прошел при игровом преимуществе греков, что вылилось в результат.
Голы Бакасетаса и Цолиса во втором тайме приносят команде 3 очка. Греция финиширует на втором месте группы, имея 15 очков (столько же, как у первой Англии). Финны остались на последней позиции с нулем в графе "очки".
Лига наций. 6 тур
17.11.2024. Хельсинки
Финляндия - Греция 0:2
Финляндия: Йоронен, Алхо (Нисканен 82), Хосконен, Иванов, Пиккарайнен (Оллила 67), Хаканс (Пукки 75), Лод, Кайринен, Камара (Ниссиля 75), Каллман, Похьянпало (Антман 67)
Греция: Влаходимос, Рота, Мавропанос, Кулиеракис, Цимикас, Курбелис (Музакитис 90+1), Манталос (Рецос 88), Масурас (Сиопис 74), Бакасетас (Пелкас 74), Цолис (Яннулис 88), Павлидис
Предупреждения: Пиккарайнен 4, Алхо 10, Иванов 60
Голы: Бакасетас 52, Цолис 56
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