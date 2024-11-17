Испания — Швейцария. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Де-факто групповой турнир Лиги наций для обеих сборных завершен. Испания уже выиграла квартет, вышла в четвертьфинал. Швейцария же досрочно выбыла из элитного дивизиона.

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В таких ситуациях говорят: играть надо за честь футболки. Избитая истина, но она правдива. Плюс испанцы точно захотят проверить молодежь, кого-то заиграть — например, Пабло Барриоса из "Атлетико", Саму из "Порту", Марка Касадо из "Барсы".

Испания не проигрывает в официальных турнирах уже 20 матчей кряду; она действующий чемпион Лиги наций и Евро. Швейцария же не знает побед с конца июня — то есть, разница в текущей форме критична.

Только расслабленность испанцев вкупе со старанием и концентрацией "Нати" могут перевернуть ход матча, который кажется решенным наперед.

Удастся ли Швейцарии удивить — увидим в понедельник , 18 ноября , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2 . Начало матча — в 21:45 по Киеву.

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