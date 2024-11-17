Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хорватия - Португалия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Завершающий тур
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В заключительном, 6-м туре Лиги наций встретятся сборные Хорватии и Португалии. Роналду и компания уже решили все задачи, а вот хорваты будут пытаться удержаться на второй позиции группы. Для уверенности в этом будет достаточно ничьи с португальцами.
Игра состоится в понедельник, 18-го ноября. Начало - в 21:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 1.
Если вы не имеете возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
Популярное сейчас
- Быстрее чем многие думают. Премьер Канады дал прогноз относительно окончания войны в Украине
- Звезда сборной Украины этой зимой может перебраться в Шахтер
- Сабо: Ребров - молодец, наши ребята - молодцы
- Как Украине выйти в плей-офф Лиги наций? Есть два сценария
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой