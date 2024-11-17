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Хорватия - Португалия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА

Завершающий тур

Хорватия - Португалия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В заключительном, 6-м туре Лиги наций встретятся сборные Хорватии и Португалии. Роналду и компания уже решили все задачи, а вот хорваты будут пытаться удержаться на второй позиции группы. Для уверенности в этом будет достаточно ничьи с португальцами.

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Игра состоится в понедельник, 18-го ноября. Начало - в 21:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 1.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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