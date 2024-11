Лига наций. Италия — Франция 1:3. Шок Сан Сиро и первое место для Ле Бле

Франции надо было побеждать Италию с разницей в 2 гола, чтобы выиграть группу, и хотя мало кто верил — они это сделали!

Без Мбаппе, Чуамени, Камавинги, Тео Эрнандеса и прочих звезд. Игру сегодня затащили "белые" - Рабьо и Динь.

Уже на 2-й минуте Люка навесил, а Адриен замкнул подачу с углового.

40 - Après 1 minute et 59 secondes, Adrien Rabiot a inscrit le but le plus rapide de l'équipe de France à l'extérieur en compétition officielle depuis Patrick Battiston il y a 40 ans au Luxembourg (4-0 le 13 octobre 1984). Antipasti. #ITAFRA pic.twitter.com/JW2kpVtwr8