Лига наций. Италия — Франция 1:3. Шок Сан Сиро и первое место для Ле Бле

Франции надо было побеждать Италию с разницей в 2 гола, чтобы выиграть группу, и хотя мало кто верил — они это сделали!

Без Мбаппе, Чуамени, Камавинги, Тео Эрнандеса и прочих звезд. Игру сегодня затащили "белые" - Рабьо и Динь.

Уже на 2-й минуте Люка навесил, а Адриен замкнул подачу с углового.

40 - Après 1 minute et 59 secondes, Adrien Rabiot a inscrit le but le plus rapide de l'équipe de France à l'extérieur en compétition officielle depuis Patrick Battiston il y a 40 ans au Luxembourg (4-0 le 13 octobre 1984). Antipasti. #ITAFRA pic.twitter.com/JW2kpVtwr8 — OptaJean (@OptaJean) November 17, 2024

Италия в ответ забрала мяч, Барелла неплохо пробил (Меньян спас), но в целом "Адзурре" не хватало остроты; Коне очень качественно прессинговал Бареллу и Тонали, не давая как следует разогнаться.

В середине первого тайма последовал второй удар — Динь уже сам гениально выполнил штрафной в девятку.

Тут уже Италия нашла, чем ответить — Камбьязо замкнул навес от Димарко; единственный раз, когда удалось продавить фланг Кунде.

Уже во втором тайме таких атак от хозяев "Сан Сиро" не увидел. Перепасовок было много, да, но не ударов и уж точно не моментов. Неимоверно эффективная сегодня Франция добила беззубого соперника еще одним стандартом: теперь уже Динь нашел голову Рабьо со штрафного, и снова Адриен не подвел.

3 - L'équipe de France a marqué 3 buts sur phase arrêtée dans un même match pour la 1re fois depuis le 30 mars 1991 contre l’Albanie (3 également). Palette. #ITAFRA pic.twitter.com/7VYl1I6M4r — OptaJean (@OptaJean) November 17, 2024

Сенсационный результат, учитывая слабые результаты Франции этой осенью, но потому-то Дешам и тренирует "Ле Бле" целых 12 лет. Он очень живуч на посту; всегда побеждает в нужные моменты.

Сегодня был именно такой.

В итоговой таблице у Франции и Италии по 13 очков, но "Ле Бле" первые благодаря лучшей разнице голов. Селяви.

6-й тур Лиги наций. Милан. “Сан Сиро”

Италия — Франция — 1:3

Голы: Камбьязо, 35 — Рабьо, 2, 66, Викарио, 33 (автогол)

Италия: Викарио — Ди Лоренцо, Буонджорно, Бастони — Камбьязо (Мальдини, 78), Фраттези (Распадори, 67), Локателли (Ровелла, 67), Тонали, Димарко (Удоджи, 83) — Барелла — Ретеги (Кин, 66)

Франция: Меньян — Кунде (Павар, 82), Конате, Салиба, Динь — Гендузи, Коне, Рабьо — Нкунку — Коло Муани, Тюрам (Барколя, 78)

Предупреждения: Фраттези, 31 — Коло Муани, 44, Гендузи, 90+2