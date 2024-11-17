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Лига Наций. Израиль - Бельгия 1:0. Тедеско, на выход?!

Лига наций УЕФА

Ужасная кампания "красных дьяволов"

Лига Наций. Израиль - Бельгия 1:0. Тедеско, на выход?!

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською


Лига Наций. Группа А2. Шестой тур

Венгрия. Будапешт. "Божик Арена"

Израиль - Бельгия 1:0

Гол: Шуа 86

Израиль: Даниэль Перец, Нахмиас, Шломо, Гольдберг, Даса (Шуа 74), Дор Перец (Хазиза 74), Джабер, Абу Фани (Гандельман 61), Глух (Азулай 88), Соломон, Давид (Саба 61)

Бельгия: Кастеельс, Дебаст (Сметс 46), Фаес, Аль Дахил (Сарделла 90+2), Кастань, Энгельс (Бассетт 90+2), Мангала, Вермеерен (Локонга 67), Лукебакио, Опенда, Троссар (Бакайоко 37)

Предупреждения: Шломо 76, Джабер 90+2 - Кастань 31, Опенда 73, Бакайоко 84

Главный арбитр: Себастьян Гисхамер (Австрия)

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