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Лига Наций. Израиль - Бельгия 1:0. Тедеско, на выход?!
Ужасная кампания "красных дьяволов"
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Наций. Группа А2. Шестой тур
Венгрия. Будапешт. "Божик Арена"
Израиль - Бельгия 1:0
Гол: Шуа 86
Израиль: Даниэль Перец, Нахмиас, Шломо, Гольдберг, Даса (Шуа 74), Дор Перец (Хазиза 74), Джабер, Абу Фани (Гандельман 61), Глух (Азулай 88), Соломон, Давид (Саба 61)
Бельгия: Кастеельс, Дебаст (Сметс 46), Фаес, Аль Дахил (Сарделла 90+2), Кастань, Энгельс (Бассетт 90+2), Мангала, Вермеерен (Локонга 67), Лукебакио, Опенда, Троссар (Бакайоко 37)
Предупреждения: Шломо 76, Джабер 90+2 - Кастань 31, Опенда 73, Бакайоко 84
Главный арбитр: Себастьян Гисхамер (Австрия)
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