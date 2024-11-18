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Лучшие бомбардиры в истории Лиги наций. Холанд и Роналду укрепляют позиции. Представитель Украины только 73-й
Но топ-10 гораздо ближе, чем кажется
Essentially Sports
У Эрлинга Холанда после хет-трика в ворота Казахстана 19 голов в 16 матчах. Норвежский форвард продолжает возглавлять рейтинг лучших бомбардиров в истории соревнования. Вторую позицию занимает серб Александр Митрович (15 мячей в 18 встречах). Топ-3 замыкает Криштиану Роналду – у него 12 точных ударов.
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Также в пятерку входят Ромелу Лукаку и Ведад Мурики (Косово), забившие по 10 раз. У Эдина Джеко и Данела Синани (Люксембург) по 9 голов, Тээму Пукки, Кристиан Эриксен, Беньямин Шешко и Стефан Мугоша (Черногория) записали в актив по 8 мячей.
Среди украинских футболистов выше всех находится Артем Довбик (73 место, 4 точных удара в 9 играх). Руслан Малиновский – 153-й (3 гола, 12 матчей), Андрей Ярмоленко – 214-й (2 мяча в семи поединках).
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