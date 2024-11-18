  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Лучшие бомбардиры в истории Лиги наций. Холанд и Роналду укрепляют позиции. Представитель Украины только 73-й
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лучшие бомбардиры в истории Лиги наций. Холанд и Роналду укрепляют позиции. Представитель Украины только 73-й

Лига наций УЕФА
Обновлено

Но топ-10 гораздо ближе, чем кажется

Лучшие бомбардиры в истории Лиги наций. Холанд и Роналду укрепляют позиции. Представитель Украины только 73-й

Essentially Sports

Новина українською

У Эрлинга Холанда после хет-трика в ворота Казахстана 19 голов в 16 матчах. Норвежский форвард продолжает возглавлять рейтинг лучших бомбардиров в истории соревнования. Вторую позицию занимает серб Александр Митрович (15 мячей в 18 встречах). Топ-3 замыкает Криштиану Роналду – у него 12 точных ударов.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также в пятерку входят Ромелу Лукаку и Ведад Мурики (Косово), забившие по 10 раз. У Эдина Джеко и Данела Синани (Люксембург) по 9 голов, Тээму Пукки, Кристиан Эриксен, Беньямин Шешко и Стефан Мугоша (Черногория) записали в актив по 8 мячей.

Среди украинских футболистов выше всех находится Артем Довбик (73 место, 4 точных удара в 9 играх). Руслан Малиновский – 153-й (3 гола, 12 матчей), Андрей Ярмоленко – 214-й (2 мяча в семи поединках).

По теме
yellow-arrow
Испания — Швейцария. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 18.11.2024
yellow-arrow
На стандартах и мастерстве Меньяна. Италия — Франция 1:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Луческу идет к Дивизиону B. Румыния – Кипр. Анонс и прогноз матча Лиги наций
Андрей Ярмоленко Криштиану Роналду Руслан Малиновский Александар Митрович Артем Довбик Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости