Цитаишвили: Я был вдвойне мотивирован. Игру в футболке украинской сборной не сравнить с грузинской

Полузащитник "Динамо", выступающий на правах аренды в составе "Гранады", прокомментировал ничью против "желто-синих".

"Лучше, чтобы тренеры оценили мою игру. Я не люблю говорить о себе. Конечно, Украина – сильная команда. Почти 80% игроков в высших лигах. Мы вышли с большой мотивацией, потому что первый матч получился не таким, как хотелось бы. Хорошо играли, контролировали матч. Я считаю, что заслужили победу”.

“Я был вдвойне мотивирован. Игру в футболке украинской сборной не сравнить с грузинской. Для меня было очень важно победить, но я надеюсь, что с Чехией все будет хорошо», – заявил Цитаишвили.

Георгий вышел на поле на 67-й минуте. В его активе 23 матча в национальной команде Грузии и 7 результативных действий.