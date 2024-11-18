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Цитаишвили: Я был вдвойне мотивирован. Игру в футболке украинской сборной не сравнить с грузинской
Георгий считает, что крестоносцы заслуживали победу
Федерация Футбола Грузии
Полузащитник "Динамо", выступающий на правах аренды в составе "Гранады", прокомментировал ничью против "желто-синих".
"Лучше, чтобы тренеры оценили мою игру. Я не люблю говорить о себе. Конечно, Украина – сильная команда. Почти 80% игроков в высших лигах. Мы вышли с большой мотивацией, потому что первый матч получился не таким, как хотелось бы. Хорошо играли, контролировали матч. Я считаю, что заслужили победу”.
“Я был вдвойне мотивирован. Игру в футболке украинской сборной не сравнить с грузинской. Для меня было очень важно победить, но я надеюсь, что с Чехией все будет хорошо», – заявил Цитаишвили.
Георгий вышел на поле на 67-й минуте. В его активе 23 матча в национальной команде Грузии и 7 результативных действий.
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