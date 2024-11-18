Ли Карсли все еще сожалеет о поражении от Греции на Уэмбли

Вчера сборная Англии в последнем туре разгромила Ирландию со счетом 5:0. Для временного тренера "трех львов" Ли Карсли это стал последним поединком во главе национальной команды, поскольку с января ее будет возглавлять Томас Тухель. На послематчевой пресс-конференции английский специалист отметил, что он попытался немного изменить стиль игры сборной в Лиге наций, а также все еще сожалеет о единственном поражении от греков.

"Я точно чувствовал, что вышел из зоны комфорта, но не вышел за пределы своих возможностей. Я никогда не чувствовал, что тону или борюсь с трудностями. Я был уверен, что со мной и остальным персоналом все будет в порядке. Я думаю, что мы стали сильнее, поскольку [международные] окна продолжаются. Мы пытались что-то изменить. Мы пытались адаптироваться и двигаться дальше в стиле, манере игры, контроле, количестве владения мячом, количестве моментов, которые мы создаем. Несмотря на то, что мы выиграли пять из шести матчей, я сразу же возвращаюсь к той игре, которую мы должны были выиграть на "Уэмбли" [против Греции]. Это, безусловно, одинокое место в той раздевалке, когда ты не побеждаешь на "Уэмбли". Мы будем продолжать совершенствоваться и подталкивать игроков и самих себя.

Я разговаривал с игроками в перерыве матча [с Ирландией] при счете 0:0 и был очень доволен тем, как толпа реагировала на игроков, когда они уходили с поля. Было видно, что они чувствовали энергию команды, намерение, с которым мы играли, и агрессию, особенно когда мы теряли мяч. Я сказал: "Мы забьем. Я абсолютно уверен, что вы забьете, поэтому просто продолжайте". Было приятно забить пять мячей", - цитирует Ли Карсли BBC.

Добавим, что сборная Англии вышла в четвертьфинал Лиги наций и возвращается в элитный дивизион турнира, заняв с 15 очками первое место в группе В2.