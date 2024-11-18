  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Унаи Эмери готов продать зимой центрального защитника команды
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Унаи Эмери готов продать зимой центрального защитника команды

Лига наций УЕФА

Испанец недоволен формой игрока

Унаи Эмери готов продать зимой центрального защитника команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Возвращение Тайрона Мингса после травмы стало долгожданным толчком для "Астон Виллы". В то же время линия обороны бирмингемцев является сферой для потенциального улучшения, поскольку они только четыре оставили свои ворота "сухими" во всех соревнованиях этого сезона.

Как сообщает Football Insider, Унаи Эмери может дать зеленый свет на продажу Диего Карлоса в январское трансферное окно. "Фулхэм" выражал заинтересованность в подписании бразильского защитника во время летнего трансферного окна, но так и не сделал официального предложения. Эмери не был впечатлен тем, что он увидел от 31-летнего игрока в этом сезоне, поэтому тренер рассматривает возможность трансфера футболиста в другой клуб.

Добавим, что в этом сезоне Диего Карлос сыграл в 11 матчах во всех турнирах, однако никакими результативными действиями не отличался.

По теме
yellow-arrow
Ли Карсли все еще сожалеет о поражении от Греции на Уэмбли
yellow-arrow
Цитаишвили: Я был вдвойне мотивирован. Игру в футболке украинской сборной не сравнить с грузинской
yellow-arrow
Историческая победа, которая не помогла избежать вылета. Израиль – Бельгия 1:0. Обзор матча и видео гола
Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери Диего Карлос
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости