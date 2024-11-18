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Дидье Дешам "снимает шляпу" перед собственными игроками за победу над итальянцами

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Тренер очень доволен результатом

Дидье Дешам "снимает шляпу" перед собственными игроками за победу над итальянцами

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера сборная Франции на выезде переиграла Италию со счетом 1:3, что позволило ей занять первое место в группе. Этот положительный результат "синих" происходил на фоне серьезной критики в сторону тренера команды Дидье Дешама за домашнюю ничью против Израиля. После победного матча французский специалист похвалил своих игроков за самоотдачу и подчеркнул, что трудно каждый раз одерживать победы, когда приходится противостоять топ-сборным.

"Я рад за игроков. Мы были очень эффективны сегодня вечером. Лукас Динь очень хорошо подавал, а мы имели очень точное позиционирование с их защитой и вратарем, который не выходил на поле. Мы уже очень давно не забивали со штрафного удара. У нас молодая команда, и во время сентябрьского трансферного окна я принял решение просмотреть как можно больше игроков. Приятно приехать сюда и выиграть у команды, которая полна уверенности в себе.

Я сказал им, что первое место возможно, поэтому снимаю шляпу перед всей командой. Я хорошо понимаю, что люди ожидают, что мы выиграем каждый матч со счетом 3:0. Мы дважды обыграли Бельгию в группе, в которую вошли Италия, Бельгия и мы сами. У нас молодая команда с молодыми игроками, которым нужно игровое время. Сегодня мы были великолепными тактически. Все игроки были сегодня на лучших позициях", - заявил Дидье Дешам.

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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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