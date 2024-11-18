Победа с горьким привкусом. Финляндия - Греция 0:2. Видео голов и обзор матча

Сборная Греции на выезде одолела национальную команду Финляндии в рамках 6-го тура Лиги наций.

Победу гостям принесли Анастасиос Бакасетас и Христос Цолис.

Таким образом, греки финишировали в своей группе с одинаковым количеством набранных очков (15) с Англией, но при этом уступили ей по дополнительным показателем. Далее подопечные Ивана Йовановича сыграют в плей-офф за выход в Лигу A.

Сборная Финляндии, в свою очередь, с последнего места отправляется в Лигу C.

17.11.2024. Хельсинки

Финляндия - Греция 0:2

Голы: Бакасетас 52, Цолис 56