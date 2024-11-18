  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Победа с горьким привкусом. Финляндия - Греция 0:2. Видео голов и обзор матча
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Победа с горьким привкусом. Финляндия - Греция 0:2. Видео голов и обзор матча

Лига наций УЕФА

Немного не хватило до вершины

Победа с горьким привкусом. Финляндия - Греция 0:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Греции на выезде одолела национальную команду Финляндии в рамках 6-го тура Лиги наций.

Победу гостям принесли Анастасиос Бакасетас и Христос Цолис.

Таким образом, греки финишировали в своей группе с одинаковым количеством набранных очков (15) с Англией, но при этом уступили ей по дополнительным показателем. Далее подопечные Ивана Йовановича сыграют в плей-офф за выход в Лигу A.

Сборная Финляндии, в свою очередь, с последнего места отправляется в Лигу C.

17.11.2024. Хельсинки

Финляндия - Греция 0:2

Голы: Бакасетас 52, Цолис 56

По теме
yellow-arrow
Экс-тренер сборной Украины указал на проблемы команды перед матчем с Албанией
yellow-arrow
"Мне жаль болельщиков". Спаллетти высказался об обидном поражении от Франции
yellow-arrow
Тедеско считает, что он все еще подходит на роль главного тренера сборной Бельгии
Греция Финляндия Лига Наций
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости