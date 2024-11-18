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Победа с горьким привкусом. Финляндия - Греция 0:2. Видео голов и обзор матча
Немного не хватило до вершины
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Греции на выезде одолела национальную команду Финляндии в рамках 6-го тура Лиги наций.
Победу гостям принесли Анастасиос Бакасетас и Христос Цолис.
Таким образом, греки финишировали в своей группе с одинаковым количеством набранных очков (15) с Англией, но при этом уступили ей по дополнительным показателем. Далее подопечные Ивана Йовановича сыграют в плей-офф за выход в Лигу A.
Сборная Финляндии, в свою очередь, с последнего места отправляется в Лигу C.
17.11.2024. Хельсинки
Финляндия - Греция 0:2
Голы: Бакасетас 52, Цолис 56
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