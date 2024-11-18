Тедеско считает, что он все еще подходит на роль главного тренера сборной Бельгии. Привел аргументы

Вчера Израиль снова удивил футбольную общественность, переиграв дома бельгийцев с минимальным счетом 1:0. В последнее время все чаще звучит критика в сторону тренера "красных дьяволов" Доменико Тедеско, под руководством которого команда долгое время демонстрирует невыразительную игру и результаты. После игры немецкий специалист отметил, что вопреки таким выступлениям, он в дальнейшем хочет тренировать эту сборную.

"Израиль играл с большой интенсивностью. Они никогда не сдавались в этой игре. Мы пропустили свой гол из-за индивидуального фола. Они играли с большим сердцем, а наша игра была не очень хорошей. Нам не очень удавалось играть против такого агрессивного блока. Как видите, нам пришлось менять игроков во время матча из-за травм Леандро Троссарда и Зено Дебаста. Так что это был не лучший наш состав.

Я убежден, что я все еще подхожу для этой работы. Я пользуюсь доверием коллектива. Я отдаю все, что имею, этой команде и этому коллективу. Это была тяжелая кампания, и эта игра была невероятной. Я не думаю, что мы заслуживали поражения сегодня. Обстоятельства сложились неблагоприятно. Этой группе нужно время. Негативная атмосфера существует уже давно. Я понимаю, что в Бельгии так бывает. Это часть работы, мы должны принимать критику, когда видим наши последние результаты", - заявил Доменико Тедеско.

Добавим, что по итогам кампании в группе А2 Лиги наций бельгийцы с 4 очками заняли третье место.