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Тедеско считает, что он все еще подходит на роль главного тренера сборной Бельгии

Лига наций УЕФА

Неужели?!

Тедеско считает, что он все еще подходит на роль главного тренера сборной Бельгии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера Израиль снова удивил футбольную общественность, переиграв дома бельгийцев с минимальным счетом 1:0. В последнее время все чаще звучит критика в сторону тренера "красных дьяволов" Доменико Тедеско, под руководством которого команда долгое время демонстрирует невыразительную игру и результаты. После игры немецкий специалист отметил, что вопреки таким выступлениям, он в дальнейшем хочет тренировать эту сборную.

"Израиль играл с большой интенсивностью. Они никогда не сдавались в этой игре. Мы пропустили свой гол из-за индивидуального фола. Они играли с большим сердцем, а наша игра была не очень хорошей. Нам не очень удавалось играть против такого агрессивного блока. Как видите, нам пришлось менять игроков во время матча из-за травм Леандро Троссарда и Зено Дебаста. Так что это был не лучший наш состав.

Я убежден, что я все еще подхожу для этой работы. Я пользуюсь доверием коллектива. Я отдаю все, что имею, этой команде и этому коллективу. Это была тяжелая кампания, и эта игра была невероятной. Я не думаю, что мы заслуживали поражения сегодня. Обстоятельства сложились неблагоприятно. Этой группе нужно время. Негативная атмосфера существует уже давно. Я понимаю, что в Бельгии так бывает. Это часть работы, мы должны принимать критику, когда видим наши последние результаты", - заявил Доменико Тедеско.

Добавим, что по итогам кампании в группе А2 Лиги наций бельгийцы с 4 очками заняли третье место.

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Бельгия Доменико Тедеско
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Источник:
rtbf.be
Опубликовал: Александр Гресь
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