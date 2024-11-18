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"Мне жаль болельщиков". Спаллетти высказался об обидном поражении от Франции
Упущенное первое место
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Наставник сборной Италии Лучано Спаллетти подвел итоги
"Мы вышли и сразу же пропустили со стандарта. Затем мы не смогли сохранить спокойствие и потратили много энергии. После того, как мы забили гол и сделали счет 2:1, казалось, что мы можем довести дело до конца, но затем мы снова пропустили со стандарта.
Мы играли не так, как в других матчах. Было много брака при передачах, и мы позволили Франции закрыть нас.
В целом, ответы, которые мы получили [от группового этапа], были положительными. Сегодня вечером мы увидели кое-что хорошее. Это поражение создает некоторые проблемы с точки зрения веры в свои силы, но оно не должно лишать нас уверенности, которую мы приобрели и которую снова продемонстрировали. Мне жаль болельщиков, потому что была отличная атмосфера", - цитирует Спаллетти пресс-служба УЕФА.
После поражения от Франции Италия финишировала на втором месте в своей группе.
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