Ральф Рангник не разочаровался упущенными шансами австрийцами против Словении

Вчера сборная Австрии сыграла в результативную ничью со Словенией (1:1). Подопечные Ральфа Рангника не реализовали немало возможностей в этом поединке, однако тренер "Das Team" нашел положительные моменты в этой игре.

"Мы имели шансы забить пять, шесть, если не больше голов. Для меня это была одна из лучших, если не лучшая игра с тех пор, как я стал тренером команды. Вы не можете играть лучше на протяжении 75 минут. Это была разница в классе. Я сказал команде, что я в восторге от игры. Единственное, что не устраивает - это результат. Это была игра, которая сделала нам еще один шаг вперед. У них (Словении) не было никаких моментов, чтобы забить, и гола тоже не было. Мы сами это инициировали. Я не разочарован и не расстроен, а наоборот, положительно оцениваю сегодняшнее выступление. Были и другие игры, когда мы выигрывали, и я не был таким счастливым. В последних четырех играх команда показала то лицо, ради которого она работала раньше. Стиль игры является выдающимся для национальной сборной. Сейчас возвращаются травмы. Когда мы снова сможем выложиться на полную, я буду с нетерпением ждать следующих игр", - цитирует Ральфа Рангника Kronen Zeitung.

Отметим, что по итогам выступлений в Лиге наций, сборная Австрии с 11 очками заняла второе место в группе В3.