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Польша – Шотландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Польша – Шотландия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.11.24 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В этом матче есть немало подтекстов. Шотландия, победив Польшу, может обеспечить себе не просто место в плей-офф за право остаться в Дивизионе В, а даже четвертьфинал Лига наций. Также сохраняет теоретические шансы на попадание в первую корзину во время жеребьевки квалификационных групп ЧМ-2026, что изменит чуть ли не всю картину квалификационной сетки. У Польши с корзиной дело решено (вторая), а вот борьба за Дивизион А также задевает за живое. Кроме того, "Кадре" важно поправить свое психологическое положение после 1:5 от Португалии в предыдущем матче.
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Лига Наций. Лига А. Группа 1. Шестой тур
18 ноября. 21:45. Варшава. "Народовый"
Главный судья: Кристиан Дингерт (Германия)
Трансляция: Megogo Football 4
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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