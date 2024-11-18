Польша – Шотландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

В этом матче есть немало подтекстов. Шотландия, победив Польшу, может обеспечить себе не просто место в плей-офф за право остаться в Дивизионе В, а даже четвертьфинал Лига наций. Также сохраняет теоретические шансы на попадание в первую корзину во время жеребьевки квалификационных групп ЧМ-2026, что изменит чуть ли не всю картину квалификационной сетки. У Польши с корзиной дело решено (вторая), а вот борьба за Дивизион А также задевает за живое. Кроме того, "Кадре" важно поправить свое психологическое положение после 1:5 от Португалии в предыдущем матче.

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Лига Наций. Лига А. Группа 1. Шестой тур

18 ноября. 21:45. Варшава. "Народовый"

Главный судья: Кристиан Дингерт (Германия)

Трансляция: Megogo Football 4

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