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Польша - Шотландия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Польша - Шотландия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.11.2024 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол
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В этом матче есть немало подтекстов. Шотландия, победив Польшу, может не только обеспечить себе место в плей-офф за право остаться в Дивизионе В, а даже четвертьфинал Лини наций. Также сохраняет теоретические шансы на попадание в первую корзину во время жеребьевки квалификационных групп ЧМ-2026, что изменит чуть ли не всю картину квалификационной сетки. У Польши с корзиной дело решено (вторая), а вот борьба за Дивизион А также задевает за живое. Кроме того, "Кадре" важно поправить свое психологическое состояние после 1:5 от Португалии в предыдущем матче.
Матч группы 1 Дивизиона А Лиги наций состоится в понедельник, 18-го ноября 2024-го года, в 21:45. Онлайн прямую видеотрансляцию игры обеспечит видеосервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 4.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>
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