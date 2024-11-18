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Польша - Шотландия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА

Польша - Шотландия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.11.2024 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол

Польша - Шотландия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine

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В этом матче есть немало подтекстов. Шотландия, победив Польшу, может не только обеспечить себе место в плей-офф за право остаться в Дивизионе В, а даже четвертьфинал Лини наций. Также сохраняет теоретические шансы на попадание в первую корзину во время жеребьевки квалификационных групп ЧМ-2026, что изменит чуть ли не всю картину квалификационной сетки. У Польши с корзиной дело решено (вторая), а вот борьба за Дивизион А также задевает за живое. Кроме того, "Кадре" важно поправить свое психологическое состояние после 1:5 от Португалии в предыдущем матче.

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Матч группы 1 Дивизиона А Лиги наций состоится в понедельник, 18-го ноября 2024-го года, в 21:45. Онлайн прямую видеотрансляцию игры обеспечит видеосервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 4.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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