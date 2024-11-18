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Испания - Швейцария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА

Испания - Швейцария: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.11.24 ⋊ Лига наций на UA-Футбол

Испания - Швейцария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Испании досрочно выиграла свою группу, а Швейцария еще после пятого тура потеряла шансы сохранить прописку в элитном дивизионе Лиги наций.

За что играть? Только за престиж. Вероятно, Луис де ла Фуэнте выпустит много молодежи, случай подходящий. И все это в антураже жаркого канарского солнца, столь непривычного для ноябрьских матчей в Европе.

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Матч состоится сегодня, в понедельник 18 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Лига Наций. Дивизион А. Группа 4. 6-й тур.
18 ноября. 21:45. "Элиодоро Родригес Лопес". Тенерифе
Испания - Швейцария
Главный арбитр: Бастиан Данкерт (Германия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2

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Трансляція матчу Іспанія - Швейцарія
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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