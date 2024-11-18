Испания - Швейцария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Сборная Испании досрочно выиграла свою группу, а Швейцария еще после пятого тура потеряла шансы сохранить прописку в элитном дивизионе Лиги наций.

За что играть? Только за престиж. Вероятно, Луис де ла Фуэнте выпустит много молодежи, случай подходящий. И все это в антураже жаркого канарского солнца, столь непривычного для ноябрьских матчей в Европе.

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Матч состоится сегодня, в понедельник 18 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Лига Наций. Дивизион А. Группа 4. 6-й тур.

18 ноября. 21:45. "Элиодоро Родригес Лопес". Тенерифе

Испания - Швейцария

Главный арбитр: Бастиан Данкерт (Германия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2