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Румыния - Кипр. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Румыния - Кипр: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.11.24 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол
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Предыдущий матч Румынии завершился скандалом. Он уже мог гарантировать команде Мирчи Луческу первое место, но пока остаются теоретические (но минимально практические) шансы слететь вниз. В то же время Кипр ни на что не претендует.
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Лига наций, дивизион C
Группа 2, шестой тур
18 ноября, 21:45. "Национальный стадион" (Бухарест)
Главный арбитр: Лука Пайретто (Италия)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 5
Трансляція матчу Румунія - КіпрСмотреть трансляцию
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