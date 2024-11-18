Румыния - Кипр. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Предыдущий матч Румынии завершился скандалом. Он уже мог гарантировать команде Мирчи Луческу первое место, но пока остаются теоретические (но минимально практические) шансы слететь вниз. В то же время Кипр ни на что не претендует.

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Лига наций, дивизион C

Группа 2, шестой тур

18 ноября, 21:45. "Национальный стадион" (Бухарест)

Главный арбитр: Лука Пайретто (Италия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 5