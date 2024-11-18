  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Румыния - Кипр. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Румыния - Кипр. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Румыния - Кипр: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.11.24 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол

Румыния - Кипр. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Предыдущий матч Румынии завершился скандалом. Он уже мог гарантировать команде Мирчи Луческу первое место, но пока остаются теоретические (но минимально практические) шансы слететь вниз. В то же время Кипр ни на что не претендует.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Favbet
1.31
5.20
10.00
Узнать больше

Лига наций, дивизион C

Группа 2, шестой тур

18 ноября, 21:45. "Национальный стадион" (Бухарест)

Главный арбитр: Лука Пайретто (Италия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 5

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Румунія - Кіпр
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Сербия – Дания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
yellow-arrow
Динамо могло подписать игрока сборной Грузии, который забил автогол в матче с Украиной
yellow-arrow
Экс-игрок Ливерпуля посетил один из матчей Лиги наций
Кипр Румыния смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости