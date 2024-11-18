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Люксембург - Северная Ирландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Люксембург - Северная Ирландия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.11.24 ⋊ Лига наций на UA-Футбол
фото - Getty Images
В прошлом туре сборная Люксембурга проиграла дома Болгарии и осталась на последнем месте в группе, однако им еще есть за что играть. У сборной Северной Ирландии дело практически решено, но для уверенного автоматического повышения в дивизионе стоило бы получить такую же уверенную побед в сегодняшнем матче.
Национальная команда Люксембурга под руководством Люка Хольца также попытается заработать не менее важные очки, которые могут помочь им удержаться в Дивизионе C, выйдя в плей-офф за сохранение прописки на этом уровне.
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Матч состоится сегодня, в понедельник 18 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Лига Наций. Дивизион C. Группа 3. 6-й тур.
18 ноября. 21:45. "Стад-де-Люксембург". Люксембург
Люксембург - Северная Ирландия
Главный арбитр: Эльчин Масиев (Азербайджан)
Трансляция: MEGOGO Футбол 6
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