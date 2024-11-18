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Хорватия - Португалия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Хорватия - Португалия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.11.24 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол
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Последний тур группового этапа Лиги наций - это об интриге и драматических развязках. В одной из групп дивизиона А сыграют ее лидеры - Португалия и Хорватия. Первые уже забронировали себе лидерскую позицию, а вот со вторыми еще ничего не понятно.
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Лига наций. 6 тур
18.11.2024. Полюд, Сплит
Главный арбитр: Давиде Масса (Италия)
Хорватия - Португалия. 21:45
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 1
Трансляція матчу Хорватія - ПортугаліяСмотреть трансляцию
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