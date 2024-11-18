Хорватия - Португалия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Последний тур группового этапа Лиги наций - это об интриге и драматических развязках. В одной из групп дивизиона А сыграют ее лидеры - Португалия и Хорватия. Первые уже забронировали себе лидерскую позицию, а вот со вторыми еще ничего не понятно.

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Лига наций. 6 тур

18.11.2024. Полюд, Сплит

Главный арбитр: Давиде Масса (Италия)

Хорватия - Португалия. 21:45

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