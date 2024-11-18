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Венгрия - Германия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА

Венгрия - Германия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.11.2024 ⋊ Лига наций на UA-Футбол

Венгрия - Германия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine

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В последнем туре Лиги наций между собой встретятся сборные Венгрии и Германии из третьего квартета Дивизиона А.

Немцы уже гарантировали себе выход в плей-офф Лиги наций, а вот национальная команда Венгрии еще может попытаться навязать борьбу за третье место сборной Нидерландов, однако многое зависит от того, как сыграют "Оранжевые", поскольку именно они сейчас находятся на третьем месте, опережая венгров ровно на три очка.

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Матч состоится во вторник, 19-го ноября. Начало игры в 21:45. Прямую трансляцию поединка можно посмотреть на канале MEGOGO Футбол 3.

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Трансляція матчу Угорщина - Німеччина
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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