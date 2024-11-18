Экс-игрок Ливерпуля посетил один из матчей Лиги наций

16 ноября сборная Нидерланды разгромила национальную команду Венгрии в 5-м туре Лиги наций со счетом 4:0.

Как оказалось позднее, наблюдал за матчем с трибун бывший полузащитник "Ливерпуля", ныне защищающий цвета "Аякса" - Джордан Хендерсон. Об этом англичанин сообщил посредством публикации "сторис" в Instagram.



Завтра Нидерланды на выезде сыграют против Боснии и Герцеговины на выезде, Венгрия - дома с Германией.