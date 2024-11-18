Лига наций УЕФА
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Экс-игрок Ливерпуля посетил один из матчей Лиги наций
Запечатлил выдающуюся игру хозяев поля
Getty Images/Global Images Ukraine
16 ноября сборная Нидерланды разгромила национальную команду Венгрии в 5-м туре Лиги наций со счетом 4:0.
Как оказалось позднее, наблюдал за матчем с трибун бывший полузащитник "Ливерпуля", ныне защищающий цвета "Аякса" - Джордан Хендерсон. Об этом англичанин сообщил посредством публикации "сторис" в Instagram.
Завтра Нидерланды на выезде сыграют против Боснии и Герцеговины на выезде, Венгрия - дома с Германией.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Александр Бураков
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