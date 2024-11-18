Сербия – Дания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Бывший босс "Андерлехта" и ассистент тренера "Брентфорда" Брайан Ример потерпел неудачу в своем первом матче в качестве тренера сборной, хотя за минимальное поражение от Испании (1:2) никто дебютанта критиковать не стал. Сербы обменялись двумя поздними голами со Швейцарией в пятницу вечером и занимают третье место в группе А4, что означает, что шансы на первый выход в плей-офф Лиги Наций у команды Драгана Стойковича сохраняются. Для этого им нужно только переиграть Данию в финальном туре, хоть это сделать будет непросто "орлам".

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Лига Наций. Лига А. Группа 4. Шестой тур

18 ноября. 21:45. Лесковац. "Дубочица"

Главный судья: Феликс Цвайер (Германия)

Трансляция: Megogo Football 3