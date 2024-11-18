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Потенциальные соперники для Украины. Какие матчи ЛН имеют значение для формирования первой корзины квалификации ЧМ-2026
Состоятся в понедельник, 18-го ноября
фото - Олександр Приходько
Продолжаются заключительные матчи группового раунда Лиги наций-2024/25, по итогам которых сформируются корзины посева при жеребьевке квалификации ЧМ-2026.
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Уже известен состав некоторых корзин. А точнее – пятой и четвертой.
Пятая корзина – Молдова, Мальта, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино.
Четвертая корзина – Болгария, Люксембург, Беларусь, Армения, Косово, Казахстан, Азербайджан, Эстония, Кипр, Латвия, Фарерские острова, Литва.
Состав трех первых корзин еще формируется.
Известно, что Украина будет во второй корзине. Поэтому ее потенциальными соперниками являются команды из первой, третьей, четвертой и пятой корзин.
В понедельник, 18-го ноября 2024-го года, состоятся два матча, которые имеют влияние на формирование первой корзины, а следовательно – и на список потенциальных соперников Украины.
- Сербия 21:45 Дания. В случае победы Сербии она станет потенциальным соперником Украины, а Дания им не будет.
- Австрия / Польша 21:45 Шотландия. В случае победы Шотландии и поражения Хорватии от Португалии (21:45), потенциальным соперником Украины из первой корзины будет не Австрия, а Шотландия.
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