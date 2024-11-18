Люка Динь с иронией отреагировал на незасчитанный на него гол в ворота итальянцев

Вчера сборная Франции на выезде переиграла Италию со счетом 1:3. Героем этого поединка стал Люка Динь, который записал на свой счет два ассиста. Кроме того, защитник "синих" также непосредственно повлиял на еще один забитый мяч, однако его результативный удар со штрафного засчитали как автогол от голкипера итальянцев Викарио. 31-летний игрок после игры отметил, что важно было команде правильно отреагировать на слабую игру с Израилем.

"Я пытался (забить), но (гол со штрафного) мне не засчитали, очень жаль (смеется)! Кристо (Нкунку) хотел пробить, поэтому я сказал ему: "Подожди, давай посмотрим на стену и посмотрим, где находится Викарио", и когда я увидел, где он находится, я сказал ему: "Давай, я буду бить". Это техника, над которой я работал в "Астон Вилле" и практиковал ее. Когда нога теплая, она обычно попадает в ворота. Как защитник, я предпочел бы закончить игру без пропущенного гола, но целью была победа в два мяча. Мы хотели взять спортивный реванш после первого матча, а также хотели показать другую игру, чем на выезде против Израиля. Вся команда откликнулась, и мы сыграли полноценно этот матч. Это принесло свои плоды", - заявил Люка Динь.

Добавим, что французы вышли в 1/4 финала Лиги наций с первого места в группе А2.