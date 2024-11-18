  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Люка Динь с иронией отреагировал на незасчитанный на него гол в ворота итальянцев
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Люка Динь с иронией отреагировал на незасчитанный на него гол в ворота итальянцев

Лига наций УЕФА

Защитник был на высоте в этом матче

Люка Динь с иронией отреагировал на незасчитанный на него гол в ворота итальянцев

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера сборная Франции на выезде переиграла Италию со счетом 1:3. Героем этого поединка стал Люка Динь, который записал на свой счет два ассиста. Кроме того, защитник "синих" также непосредственно повлиял на еще один забитый мяч, однако его результативный удар со штрафного засчитали как автогол от голкипера итальянцев Викарио. 31-летний игрок после игры отметил, что важно было команде правильно отреагировать на слабую игру с Израилем.

"Я пытался (забить), но (гол со штрафного) мне не засчитали, очень жаль (смеется)! Кристо (Нкунку) хотел пробить, поэтому я сказал ему: "Подожди, давай посмотрим на стену и посмотрим, где находится Викарио", и когда я увидел, где он находится, я сказал ему: "Давай, я буду бить". Это техника, над которой я работал в "Астон Вилле" и практиковал ее. Когда нога теплая, она обычно попадает в ворота. Как защитник, я предпочел бы закончить игру без пропущенного гола, но целью была победа в два мяча. Мы хотели взять спортивный реванш после первого матча, а также хотели показать другую игру, чем на выезде против Израиля. Вся команда откликнулась, и мы сыграли полноценно этот матч. Это принесло свои плоды", - заявил Люка Динь.

Добавим, что французы вышли в 1/4 финала Лиги наций с первого места в группе А2.

По теме
yellow-arrow
Хавбек сборной Австрии винит самого себя и команду за неутешительный результат со Словенией
yellow-arrow
"Противная" команда, "вонючая". Шацких высказался о сопернике сборной Украины
yellow-arrow
Довбик - перед игрой с Албанией: Нет сейчас команд, которых ты можешь на одной ноге обыграть
Франция Люка Динь
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Французька футбольна федерація
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости